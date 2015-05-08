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القبض على أردنى الجنسية يرتدى ملابس نسائية بشرم الشيخ

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القبض على أردنى الجنسية يرتدى ملابس نسائية بشرم الشيخ القبض على أردنى الجنسية يرتدى ملابس نسائية بشرم الشيخ
تمكنت مباحث شرم الشيخ من القبض على أردنى الجنسية، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى، حيث تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، بورود معلومات للعقيد طارق يسرى رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب بجنوب سيناء، بقيام كل من "م.ط.ف"، 26 سنة، أردنى الجنسية، مرتديًا ملابس النسائية، ويطلق على نفسه اسم "نور"، وبصحبته فتاة تدعى "ا.م.ز"، 22 سنة، بدون عمل، بتحريض المارة على ممارسة الفسق والرزيلة أمام إحدى القرى بمدينة شرم الشيخ.

وبعرض تلك المعلومات على العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، فقد وجه بسرعة ضبطهما، حيث تمكن الرائد خالد شلبى من ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأردنى باعتياده ارتداء الملابس النسائية لاستقطاب الرجال لممارسة الشذوذ الجنسى، وأقرت المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة الرذيلة مع الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لتولى التحقيق، وعرض المتهم الأردنى على الإدارة العامة للآداب لإدراج اسمه بقائمة الممنوعين من دخول البلاد.

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مصر 365