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عاوز تتفسح وتصيف.. نصائح تجنبك مخاطر الشمس وتحافظ على الشعر والبشرة

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عاوز تتفسح وتصيف.. نصائح تجنبك مخاطر الشمس وتحافظ على الشعر والبشرة عاوز تتفسح وتصيف.. نصائح تجنبك مخاطر الشمس وتحافظ على الشعر والبشرة
فى فصل الصيف يرغب الكثيرون فى الخروج والتنزه، لكن تعيقهم الشمس التى قد ينتج عنها حروق فى الجلد.

لذلك يقدم الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية بعض النصائح التى يجب أن نتبعها أثناء المصيف، ومنها عدم التعرض للشمس مباشرة وضرورة وضع كريم قوى واقٍ للشمس، وذلك لتجنب حروق الجلد والإصابة بالأورام السرطانية، ولا يفضل نزول حمامات السباحة لأنها تساعد على نقل العدوى البكتيرية والفطرية فى الجلد والعينين، ومن الضرورى ارتداء نضارة للحفاظ على سلامة العينين.

ويؤكد د. محسن سليمان، ضرورة وضع الزيوت والكريمات على الشعر ولفه خلال فترة نزول حمام السباحة، حتى يغذى الشعر وبعد ذلك يتم غسله جيدًا بالماء، ومن الضرورى عند التواجد فى الشمس أو التعرض لدرجة الحرارة العالية يجب ارتداء كاب يغطى الوجه والشعر جيدًا، لكن مع ضرورة تهوية الرأس جيدًا.

يحذر الطبيب من ارتداء الحجاب على الشعر إذا كان مبللاً، لأن تغطية الشعر المبلل قد يتسبب فى تلفه وتقصفه، لذا من الأفضل تهويته وتركه حتى ينشف.

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مصر 365