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المتحف الكبير:نقل 17 ألف أثر من التحرير والسائح يحتاج يومين لمشاهدة الآثار

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المتحف الكبير:نقل 17 ألف أثر من التحرير والسائح يحتاج يومين لمشاهدة الآثار المتحف الكبير:نقل 17 ألف أثر من التحرير والسائح يحتاج يومين لمشاهدة الآثار
كشف الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، إنه تم نقل 17 ألف أثر من متحف التحرير لمخازن ومعامل المتحف المصرى الكبير، لأن معظمها كانت مخزنة بذلك المتحف، موضحاً أن السائح يحتاج يومين لمشاهدة جميع الآثار فى المرحلة الأولى للمتحف، وسيكون ضمنها 30 ألف أثر لم تُشاهد من قبل.

وأوضح المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، أن حكومة الأرجنتين، طلبت رسمياً من إدارة المتحف بمعرفة مواعيد الافتتاح للتنسيق وإرسال الوفود السياحية والترويج للمشروع قبل افتتاحه رسمياً.

وأضاف توفيق، فى تصريحات له، أن المساحة الكلية للمتحف بحجم 6 ملاعب كرة قدم، وتكلفته تزيد على مليار دولار، مشيرًا إلى أنهم يسيروا بخطى ثابتة.

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مصر 365