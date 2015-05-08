إعادة محاكمة المتهمين فى قضية "خلية الماريوت" غدا

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة المتهم محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.