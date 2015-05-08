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القبض على مقدم برامج ومعدة فى وضع مخل داخل سيارة بطريق الواحات

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القبض على مقدم برامج ومعدة فى وضع مخل داخل سيارة بطريق الواحات القبض على مقدم برامج ومعدة فى وضع مخل داخل سيارة بطريق الواحات
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على مقدم برامج فى قناة فضائية، ومعدة تعمل فى ذات القناة أثناء تواجدهما داخل سيارة ملاكى فى وضع مخل بالآداب على طريق الواحات بأكتوبر، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وجار إحالتهما للنيابة لتولى التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تفقد القوات الأمنية الحالة الأمنية على طريق الواحات فى أكتوبر، وأثناء ذلك تلاحظ لهم توقف سيارة على جانب الطريق، فتوجهوا نحوها للتعرف على أسباب توقفها فى تلك المنطقة، ومن خلال فحص السيارة تبين أن بداخلها كل من "خ.م" مقدم برامج فى قناة فضائية، وبصحبته "ه.ع" معدة وتعمل فى ذات القناة، وكانا فى وضع مخل بالآداب داخل السيارة، فتم اقتيادهما قسم شرطة ثان أكتوبر، وجار تحرير محضر بالواقعة وأحالتهما للنيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365