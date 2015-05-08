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مبروك: أعمل مع الأهلي بدون عقد.. وأتمنى الفرصة كاملة لصنع التاريخ

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مبروك: أعمل مع الأهلي بدون عقد.. وأتمنى الفرصة كاملة لصنع التاريخ مبروك: أعمل مع الأهلي بدون عقد.. وأتمنى الفرصة كاملة لصنع التاريخ

"من المستحيل أن اشترط على الأهلي".. هكذا تحدث فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي عن شروطه قبل تولي مسؤولية تدريب الفريق.

فتحي مبروك تولى رسميا تدريب الأهلي خلفا لخوان كارلوس جاريدو يوم الاثنين قبل أن يفوز يوم الأربعاء أمام النصر في أولى مبارياته.

الأهلي فاز أمام النصر في الجولة الـ27 من الدوري المصري بثلاثية مقابل لاشيء.

وتحدث فتحي مبروك للصحفيين عقب نهاية مران الفريق مساء الخميس عن الفوز أمام النصر قائلا: "الفريق بدأ في استعادة شخصيته والقادم سيكون أفضل بكثير".

وعن عقده مع الأهلي قال مبروك: "أعمل مع الأهلي بكلمة شرف بدون عقد".

وأضاف "لم اشترط أي مطالب مالية. فمن المستحيل أن اشترط على الأهلي".

وعن كونه مدرب مؤقت من عدمه، قال مبروك: "هذه المرة أشعر إني سأستمر مع الفريق".

وأكمل "أتمنى الفرصة كاملة لصنع فريق تاريخي يليق باسم الأهلي واسمي".

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فيديو اليوم السابع