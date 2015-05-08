كمونة: لاعبان فقط من الزمالك = نادي الرجاء كاملا

يرى سمير كمونة المدير الفني للرجاء أنه قدم مباراة قوية أمام الزمالك متصدر الدوري المصري بعد خسارته 2-0 يوم الخميس.

وقال كمونة في المؤتمر الصحفي: "أشكر اللاعبين على أدائهم أمام الزمالك وسعيد بفريقي".

وأضاف "يكفي أن ثمن أي ثنائي لاعبين يعادلوا قيمة نادي الرجاء بأصوله. ولهذا أنا سعيد بالأداء".

وردا على انتمائه للأهلي ورغبته في تتويج ناديه الأصلي بالدوري قال: "بالتأكيد أريد أن يتوج الفريق الأحمر بكل البطولات. لكن اليوم لعبت من أجل الرجاء".

وتعاقد الزمالك مع 18 لاعبا مطلع الموسم الجاري ونجح في الوصول لقمة الدوري المصري حتى الآن.