أبو تريكة بعد أنباء التحفظ على أمواله: لن أترك البلد مهما حدث

قال محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل إن التحفظ على أمواله لن يجبره على ترك مصر.

ونشرت صحيفة (الوطن) المصرية خبرا يفيد بالتحفظ على أموال أبو تريكة في البنوك بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أبو تريكة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter): "نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا".

وتابع "تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ عليه. لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها".

ويعكف أبو تريكة على افتتاح إحدى مدارس الكرة في مصر بالتعاون مع شركة إسبانية تدعى (Talento de oro).

ولم يتبين حتى الآن إن كان أبو تريكة يؤكد صدور قرار تجميد أمواله أو يعلق على النبأ المنشور في الجريدة.