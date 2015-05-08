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تعرف على مرض الحول وأنواعه

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تعرف على مرض الحول وأنواعه تعرف على مرض الحول وأنواعه
الحول أحد أمراض العيون التى تسبب مشاكل للأشخاص المصابين بها من حيث فرص العمل والدراسة والمظهر وغيرها، كما أن هناك أنواعًا عديدة مختلفة لأنواع الحول.

حَوَل العين
>قال الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ ورئيس قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالثميتوليزر، إن الحول مرض يصيب العينين أو إحداهما حيث يؤدى لانحراف اتجاه العين عن الوضع الطبيعى وهو أن تكون العينان متوازيتين عند النظر فى أى اتجاه.

أنواع حول العين
>وأشار د. النحراوى إلى أن هناك أنواعًا عديدة لحول العين وهى:
>1) الحول الكاذب:
>وهو نوعية يبدو فيها انحراف مقلة العين دون أن يكون هناك انحراف فعلى، لكن تؤثر عوامل فى تشريح الوجه تعطى منظر الحول مثل وجود ثناياه من الجلد تعطى البياض الداخلى لمقلة العين.

2) الحول الحقيقى:
>هو عبارة عن انحراف اتجاه العين من خلال نوعين هو انحراف مقلة العين إلى اتجاه الخلف ويسمى الحول الوحشى أو انحراف العين فى اتجاه العينين ويسمى الحول الأنثوى.

3) حول خلقى:
>هو عبارة عن ولادة الطفل ولديه حول يتم اكتشافه خاصة عند عمر أربع سنوات وهو ما يستدعى ارتداءه نظارة طبية نظرًا لأنه غالبا يعانى الطفل من طول بالنظر وهذا النوع من الحول لا يحتاج لإجراء عملية جراحية فقط ارتداء النظارة.

وأضاف د. النحراوى أنه يتم إجراء عملية جراحية للحول لضبط انحراف العين وجعلها مستقيمة للأمام.

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مصر 365