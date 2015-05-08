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زوج يرفع دعوى زنا على زوجته لنشرها صورها عارية..والزوجة:هو اللى مصورهالى

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زوج يرفع دعوى زنا على زوجته لنشرها صورها عارية..والزوجة:هو اللى مصورهالى زوج يرفع دعوى زنا على زوجته لنشرها صورها عارية..والزوجة:هو اللى مصورهالى
أقام "سعيد.م" دعوى زنا ضد زوجته أمام محكمة الجيزة، واتهم زوجته بالاتفاق مع رجال لممارسة علاقات غير شرعية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومواقع الدردشة، وقدم فيديوهات خاصة بزوجته على تلك المواقع، وهى فى أوضاع مخلة بالشرف وإرسال صور لها عارية.

وذكر الزوج "سعيد" بدعواه، التى حملت رقم 1456 لسنة 2015، "تزوجتها وفتحت لها منزلى ولم أتأخر عليها فى يوم من الأيام وتحملت كل ما فعلته بى، وتكبرها وحرمانى أحيانًا من حقوقى وافتعالها المشاكل، وكانت مكافأتى منها أن تفضحنى وأعلم من بعض أصدقائى بأن زوجتى لها فيديوهات مخلة على مواقع الدردشة وصفحات على "فيس بوك" تمارس عن طريقها العلاقات المحرمة بتواريخ قبل وبعد الزواج، رغم كل ما كانت تدعيه من أدب وأخلاق خدعتنى بهما".

وأكمل الزوج، "أصبح الجميع يتحدث سواء فى عملى أو فى المنطقة التى أسكن بها، ويتهمنى فى شرفى، والبعض ادعى أننى على علم، لذلك ذهبت للمحكمة لأثبت أنها خانتنى ودنست شرفى، ليتنى لم أتزوج امرأة مثلها".

ووقفت الزوجة أمام المحكمة ترد على اتهامات زوجها، "لم أخنه وطوال السنوات الخمس التى تزوجته فيها وأن أحفظ عرضه وشرفه، ولكنه استغل تصويره لى فى أوضاع خاصة معه بعد طلبه منى وإصراره على ذلك، وعندما رضخت بعد مشاكل كثيرة قام بالاتجار بها على مواقع خاصة باسمى، لينفق على ما يتعاطاه من مواد مخدرة وشرب الخمور، وعندما علمت وهددته بفضحه إذا لم يطلقنى قام باتهامى وتلفيق الاتهامات ضدى".


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