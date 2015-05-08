محمد حماقي يعلن عن موعد إطلاق ألبومه الجديد

وصل منذ ساعات الفنان المصري محمد حماقي إلى الكويت للمشاركة في الحفل الغنائي الضخم المقرر له مساء غد الجمعة، برفقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وفي تصريحات لـ"سيدتي نت"، قال حماقي عن ألبومه الجديد: "أحضر مجموعة من الأغنيات التي نقدمها في الكويت للمرة الأولى خصوصاً وأن زيارتي تأتي عقب فترة من الغياب منذ أن شاركت في الاحتفالات الوطنية لذا أحرص على مفاجأة الجمهور اليوم بكل ما هو جديد".

وحول ألبومه المقبل الذي تأخّر صدوره أوضح محمد: "وصلنا إلى المراحل النهائية من حيث المكساج والديجيتال ماستر، واخترت جميع الأغنيات وموعدنا في عيد الفطر المقبل حيث يرى النور"، وأضاف: "وقد اخترت مجموعة كبيرة من الأعمال منوعة القوالب الموسيقية، ولاشك أن الفترة المقبلة ستشهد الوصول إلى العدد الذي سوف يطرح تحديداً"، وعن الأسماء الذي تعاون معهم قال محمد: "تعاونت مع الأسماء نفسها التي سبق وأن التقيتها في ألبومي السابق ومنهم الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ومحمد عاطف، وخالد تاج، ومع الملحنين عمرو مصطفى، ومحمد رحيم، وتامر علي، وخالد عز، ومحمد يحيى، ومدين، وإيهاب عبد الواحد، كما تعامل مع الموزعين تميم، وتوما، وخالد عز.

والجدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد حماقي هو "من قلبي بغني"، الذي طُرح في صيف 2012، وصوّر منه 3 أغانِ بطريقة الفيديو كليب هي "من قلبي بغني"، و"نفسي أبقى جنبه"، و"حاجة مستخبية".

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