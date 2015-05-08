بالفيديو ماريا: ليس خطأي ما تعتبرونه أنتم إغراءاً

أكدت المغنية اللبنانية الأرمنية ماريا صاحبة الأغنية الشهيرة "إلعب" التي سبق وأثارت جدلاً كبيراً، أن الأغنية لا تتضمن أي إغراء، وأنها قدمتها عندما كان عمرها 17 عاماً، وقالت "كنت حينها كتكوتة".

وقالت ماريا إنه ليس ذنبها إذ اعتبر البعض أن الأغنية مثيرة، وأشارت خلال لقائها أمس في برنامج "البيت بيتك" إلى أن المخرج جاد شويري هو صاحب فكرة الكليب، موضحةً إنها قدمته وهي على طبيعتها.

هذا وكانت ماريا قد كرّمت منذ يومين من أحد المواقع الإلكترونية في القاهرة، وتحدثت على هامش التكريم عن تجربة تقديمها لألبوم غنائي كامل بلغتها الأرمنية، وقالت إنها كانت تحلم منذ فترة طويلة بتحقيق هذا الحلم في الغناء بلغتها الأم، خصوصاً وأن الألحان الأرمنية ناجحة جداً في أوروبا وتحتل واحدة من المراتب الثلاث في سباق الأغاني الأوروبية "يورو فيجين"، كما أنها قريبة لأذن و قلب المستمع العربي.

من جهة ثانية، أكّدت ماريا على أهمية أن يتحلّى الفنان بالثقة بالنفس والتحدي، وقالت إنها منذ بدياتها كانت لديها ثقة بنفسها وبما تقدمه، خصوصاً وأنها حصلت حين كانت في السابعة عشر من عمرها على لقب ملكة جمال قارة أسيا، ووقفت أمام لجنة تحكيم دولية مؤلفة من ثلاثين شخصاً.

وأوضحت ماريا أن لديها الكثير من المفاجآت في الفترة القادمة حيث تحضّر لحفل غنائي كبير في مصر قريبآ و عدد من المشاريع الغنائية.

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