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بالصور.. "المعمورة" يفوز بالمركز الثالث بدورى مراكز الشباب لكرة القدم

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حصل فريق مركز شباب المعمورة من محافظة الإسكندرية على المركز الثالث بدورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بعد فوزره بنتيجة 3-1 على مركز شباب أبو تيج من أسيوط الذى حل بالمركز الرابع فى المباراة بالملعب القانونى الجديد بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

ويحصل مركز شباب المعمورة على مبلغ 75 ألف جنيه نظير حصوله على المركز الثالث بالدورى على مستوى الجمهورية، بينما يحصل فريق مركز شباب أبو تيج على مبلغ 50 ألف جنيه، بخلاف الجوائز التى حصل عليها الفريقان نتيجة تصدرهما للدورى بمحافظتهما.

وتقام فى الثالثة والنصف عصر اليوم المباراة النهائية لتحديد بطل الدورى على مستوى الجمهورية فى موسمه الثانى، وتجمع المباراة كل من مركز شباب حوش عيسى من البحيرة، ومركز شباب حصة شبشير من الغربية.

وزير الشباب مع حكام المباراة -اليوم السابع -5 -2015
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وزير الشباب مع حكام المباراة

وزير الشباب يلتقى اللاعبين -اليوم السابع -5 -2015
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وزير الشباب يلتقى اللاعبين

الوزير خلال متابعة المباراة -اليوم السابع -5 -2015
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الوزير خلال متابعة المباراة

جانب من المباراة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من المباراة

الوزير خلال متابعة المباراة -اليوم السابع -5 -2015
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الوزير خلال متابعة المباراة


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