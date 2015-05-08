مسؤولون عملوا مع الملك سلمان: خادم الحرمين يتصف بالدقة واليقظة وبُعد النظر

تطرق ممن ربطتهم علاقة عمل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- إبان توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من 40 عاما لتميزه بالدقة في الوقت والانضباط وقدراته الإدارية الفذة وفطنته العالية، وإلمامه بمختلف شؤون الدولة والمجتمع، إضافة إلى إحقاق الحق ونصرة المظلوم وتطبيق الأحكام بالعدل والمساواة دون أي تفرقه بين المجتمع.

وأشاروا إلى اهتمامه بقضايا الشباب حيث كان ينظر إليها بعين الرأفة والأبوة يحمل همومهم ويعالج قضاياهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه خدمة الدين مبينين معاصرتهم له وتتلمذهم على يديه واستنارتهم بتوجيهاته.

والتقت «الرياض» بمن لازموا وعملوا مع خادم الحرمين الشريفين إبان توليه إمارة منطقة الرياض.

وقال المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز: «منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد والمملكة تشهد تدشين حقبة سياسية جديدة أعاد فيها هيكلة الدولة لتأسيس مملكة المستقبل في عصر يشهد على حزم وعزم قائدها في الذود عن هذه البلاد وحماية شعبها وحفظ مقدراتها، وأن القرارات التي أصدرها قائد هذه البلاد -حفظه الله- تعد قرارات تاريخية ستسهم بحول الله في تحقيق ما يصبو له -أيده الله- من جعل مملكتنا أنموذجاً يحتذى به في شتى المجالات، وهو ما يؤكد عمق رؤية خادم الحرمين الشريفين لمستقبل المملكة المشرق، فمسيرته - رعاه الله - تنبئ بعهد زاهر ومشوار ناجح على مختلف المقاييس، ففي كل يوم يمر نلحظ فيه الخطوات السريعة في عملية الإصلاح وتحديث الأنظمة وإشراك الطاقات الوطنية المؤهلة في خدمة الوطن، وهي بلا شك سياسة حكيمة يتبعها خادم الحرمين الشريفين ليواصل وطننا المعطاء دوره الكبير في العالم، ولاسيما أن المملكة قلب العالم الإسلامي ومركز ثقل اقتصادي دولي جعلها رائدة في مختلف المجالات».

سحمي: المملكة تشهد حقبة سياسية جديدة أعاد فيها خادم الحرمين هيكلة الدولة لتأسيس مملكة المستقبل

وأضاف سحمي بن شويمي: «الملك سلمان بن عبدالعزيز يعد بيت خبرة منذ عهد الملك المؤسس في إدارة الكثير من الأعمال، إضافة إلى تطلعاته العالية وهمته الكبيرة التي تبين حرصه من أجل تعزيز تماسك كيان هذه الدولة وتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية ورعاية أركان الدولة والحفاظ عليها، كما أنه -رعاه الله- يعد رائد التطوير والآخذ بكل جديد في مجال العمل الإداري وصاحب شخصية إدارية وسياسية اكتسبها من قربه من قادة المملكة السابقين له، وأكثر ما عُرف عنه –حفظه الله- الحزم والفطنة والحضور الذهني وهو ما يؤهله لجعله قائدا فذا، كما أن متابعته الدقيقة لكل أمور الحكم في البلاد، وحرصه الشديد على الاستماع لأصحاب المظالم والشكاوى وتوجيه المسؤولين لمتابعة هذه الأمور تبين اهتمامه بمواطني البلاد والحرص على تحقيق متطلباتهم وراحتهم».

وقال: «يعد الملك سلمان صاحب اطلاع واسع وتنوع في الخلفية الثقافية والمعرفية وإلمام كبير بالأنساب والقبائل وتاريخ جزيرة العرب، كما نجده –رعاه الله- ملكاً بإنسانيته وشواهد ذلك كثيرة فوفاء الملك سلمان خصلة فطرية وسلوك خلقي جبل عليه وميزة شخصية وهبها الله له».

فيما أوضح وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني، أنه فيما يتعلق بإيصال الحقوق إلى أصحابها فهذا شيء من اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأساسية اليومية حينما كان أميراً لمنطقة الرياض فكان يستقبل المواطنين في الصباح وبعد الظهر رغم محاولاتنا له -حفظه الله- أن يخفف من تلك الاستقبالات التي تأخذ من وقته نظراً لمحاورته لهؤلاء المتخاصمين لبيان وكشف الحقيقة لرد الحق لصاحبه ويهتم في حقوق الناس ويظل يتابع الموضوع الذي مر عليه لدرجة بقائه في ذهنه سواءً أثناء العمل أو بعد عودته من عمله حتى يصل للحقيقة فيسأل ماذا تم بشأن الموضوع أو القضية الفلانية حرصاً منه، فقضية الحقوق هي شغله الشاغل فالقوي عنده ضعيف حتى يؤخذ الحق منه والضعيف قوي حتى يسترد حقه وينطبق عليه قول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحله».

القرني: الملك سلمان من عظماء ودهاة الرجال مهتمٌ بقضايا الشباب وردّ الحقوق لأصحابها

وبيّن القرني أنه كانت له ذكريات كثيرة مع خادم الحرمين الشريفين سواء بداخل ديوان الإمارة أو القضايا التي كان يكلفه بها على الطبيعة فمشكلات بين قبائل مزمنة استطاع بحكمته وحنكته أن يحسمها سواء أكانت بالقوة إذا دعت الحاجة أم بالصلح مادام أنه ليس هناك شيء يخل بالتعليمات أو بالشرع، وأمور كثيرة يعجز الإنسان أن يعبر عنها فهو -حفظه الله- تاريخ.

وفيما يتعلق بقيامه -حفظه الله- بالإنفاق من حسابه الخاص على قضايا عدة قال القرني: «كم من قضايا حسمها تتعلق بالدماء وأمور كثيرة تتعلق بأصحاب الحاجة من الفقراء والمعوزين حيث كان ينفق عليها من حسابه الخاص».

وتطرق وكيل إمارة منطقة الرياض إلى قضايا الشباب التي ترد إلى الملك سلمان إبّان توليه الإمارة قائلاً: «الملك سلمان كان ينظر إليها بعين الرأفة والأبوة خصوصاً إذا كانت لا تتعلق بالنواحي الأمنية أو مظلمة آخرين وإذا عرف الصدق من هذا الشاب فإنه يعالج أموره ويقيل عثرته».

ووصف وكيل إمارة منطقة الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بأنه من عظماء ودهاة الرجال في كل شيء، لماح عندما يقرأ عرضاً يقدم له من عدة صفحات في القضايا المهمة فيلمّ بالموضوع كاملاً فتصاب بالدهشة عندما يناقشك في أدق التفاصيل في الموضوع دلالة على أنه يقرأ بدقة فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الموهبة في القراءة وسرعة الاستيعاب وقوة الذاكرة فهو يسأل ويعرف بالعام والشهر عن القضية حتى يتم البحث عنها وحلها مستدلاً بالقرائن والأدلة المعينة للاهتداء لها، وقد مضى على بعضها 20 عاماً ويشعر بالراحة إذا وجد ما تذكره صحيحاً وذلك في قضايا مهمة وحوادث مرت عليه.

وقال القرني، إن خادم الحرمين -وفقه الله- وأعانه والد بار بأبناء شعبه يحمل همومهم ويعالج قضاياهم ويدعو الله سبحانه وتعالى دائماً أن يوفقه لما فيه خدمة الدين وإعلاء كلمته حتى إنه -حفظه الله - في كلامه وخطاباته يكثر من حمد الله وشكره وهذا من توفيق الله له ما أعطاه الله هيبة لقوته بالحق مقترناً بالحلم والأناة أي يجمع بين القوة واللين، وكان يوصي من حوله بتذكيره حال صدر منه ما يخالف التعليمات -لا قدر الله- حتى يعود إلى الحق وقد أمر -حفظه الله- بإصدار تعميم للإمارات نظراً إلى ما فيه من إحقاق الحق نصّه: «إذا صدر مني أي توجيه أو أمر يخالف الشرع في التعليمات فاعترضوا عليه وبيّنوا لي أنه يخالف التعليمات».

وأضاف: «خادم الحرمين الشريفين ترك الإمارة وسلمها لأخيه الأمير سطام -رحمه الله- وكانت الخطوط الواضحة والنهج الذي سار عليه ولمن جاء بعده يسيرون عليه ولا يحيدون عنه في قضايا أنهاها مزمنة قبلية أو غير قبلية في الماضي واستمر الوضع في الإمارة حتى يومنا هذا على ما رسمه -حفظه الله- حتى بعد ما تولى مقاليد الحكم وصارت الأمور واضحة وصريحة والنهج الذي ساروا عليه من وقت المؤسس الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه».

وأشار إلى أنه خلال 100 يوم من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حقق من خلالها إنجازات رائعة كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ونالت استحسان القاصي والداني شعرنا من خلالها بالعزة والقوة في هذا الوقت رغم قصر المدة فتحققت انتصارات تاريخية في جميع قراراته حفظه الله نسأل الله أن يوفقه ويمد في عمره على الطاعة ويحمي بلادنا من المتربصين.

الصبيحي: خادم الحرمين حريص على أن يأخذ كل ذي حق حقه مع حزمه على المماطلين

وقال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق إبراهيم عبدالعزيز الصبيحي، إن الحديث عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يطول وهو حديث يتشعب لقد عاصرناه مدة طويلة وتتلمذنا على يديه واستنرنا بتوجيهاته وتسديداته.

وأضاف: «كان نِعم المعلم ونعم القائد فالحديث عنه في مجال الحقوق حديثٌ عن ولي أمر وحاكم وصاحب أمانة حريص كل الحرص على إيصال الحقوق لأهلها وعلى تنفيذ شرع الله وهو شديد في ذلك ومتابع بدقة».

وقال: «أما في مجال الأمن فهو رجل يقظ ومتابع وله حس وبعد نظر وقدرات لا تجارى في سير الأمور وهو فعلاً رجل حزم وعزم لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد ولا يمكن أن يخرج من مكتبه إلا وقد صفّى جميع المعاملات التي عرضت عليه بل أحياناً يأتي بعض المراسلين وهو قد همّ بالخروج بعد نهاية الدوام فبمجرد أن يرى مراسلا ولديه معاملات يقف بل يعود إلى مكتبه وينظر في هذه المعاملات لينهيها في وقتها».

وأشار الصبيحي إلى أنه في مجال قضايا الحقوق الخاصة هو حريص كل الحرص على أن يأخذ كل ذي حق حقه مع حزمه على من يماطل أو لا ينصاع للأحكام الشرعية أو يأخذه بحزم وعزم.

وهناك أمور يسعى فيها -حفظه الله- بالصلح وهي أمور كبيرة جداً وكثيرة فكم من قضية استصعبت وطالت فانبرى لها -حفظه الله- وحلها بأسلوبه، أسلوب فيه لين في شدة وشدة في لين، بمعنى أنه يكون شديداً في مواضع الشدة وحازما ويكون ليناً في مواقع اللين فكم من دماء حقنت بفضل الله ثم بفضل مسعاه وكم من علاقات أسرية ارتبطت بعد أن كانت بينهم القطيعة بفضل الله ثم بفضل تدخلاته.

القباع: الملك سلمان بادر بتأسيس أول جمعية خيرية تهتم بالإسكان الخيري في الرياض

وتحدث إبراهيم بن محمد القباع أحد الموظفين في مكتب أمير منطقة الرياض عن الشواهد التي عاصرها خلال عمله في إمارة منطقة الرياض، مشيراً إلى أن الملك سلمان –حفظه الله- يتميز بالدقة والانضباط، والقدرات الإدارية الفذة، والحكمة والرأي السديد، والذكاء والفطنة العالية، والإلمام بمختلف شؤون الدولة والمجتمع، وقد كان يعمل على إحقاق الحق، ونصرة المظلوم، وتطبيق الأحكام بالعدل والمساواة، دون أي تفرقة بين المجتمع، عاملاً وفق النهج الذي أرساه والده المؤسس -طيب الله ثراه- وأقام الدولة عليه وأعلنه للعالم أجمع.

وأضاف: «كان قريباً من جميع أبناء وطنه يشاركهم أفراحهم ويواسيهم في أحزانهم ويفتح بابه ومجلسه للجميع، فيستقبل الجميع في مكتبه بقصر الحكم وينظر في مطالبهم ويعمل على مساعدتهم حتى ولو كانت حاجتهم خارج ديوان إمارة الرياض فما بخل على أحد بجاهة حتى إنه قدم العون والمساعدة لكل مقيمٍ على أرض الوطن ولم يفرق بينه وبين المواطن إلا بالحق، وله اتصال مباشر مع المواطنين من جميع مناطق المملكة».

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الملك سلمان، إذ أسهم في تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية وبادر في تأسيس أول جمعية خيرية تهتم بالإسكان الخيري في الرياض (جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري) وجاء ذلك بعد هطول الأمطار على مدينة الرياض، وتضرر الكثير من المواطنين. وقال: «شاهدته -رعاه الله- يقدم العون والمساعدة للمحتاجين من ماله الخاص، كما ترأس -حفظه الله- العديد من اللجان الإغاثية الدولية».

وأضاف: «الحديث عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لا يمكن حصره في مقال أو كتاب، فقد سطر المؤرخون في مقامه السامي الكريم العديد من الكتب وجميعهم مقرون بأنهم لم ولن يستطيعوا أن يوفوه حقه، لما له من خصال نبيلة وأعمال جليلة ومنجزات مباركة».

وسأل الله أن يحفظ الملك سلمان ذخراً للإسلام والمسلمين ويمد في عمره، ويوفق وليّ عهده، ووليّ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما أسأل الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره.