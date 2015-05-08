نورة بنت محمد تدشن حملة جامعة الأمير سلطان للتوعية بحقوق الأبناء بعد الطلاق

رعت حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود الأربعاء تدشين الحملة التي أقامتها طالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سلطان بعنوان (بين 2) لتوعية الآباء والأمهات بعد الطلاق حول كيفية التعامل مع أطفالهم وذلك في مقر الجامعة.

وقد صاحب فعاليات الحملة تقديم استشارات نفسية وقانونية واجتماعية من قبل جهات متخصصة مختلفة تمثلت في هيئة حقوق الإنسان وجمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية وجمعية رعاية الطفولة وجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره ومركز واعي للاستشارات الاجتماعية.

بدأ الحفل بكلمة للطالبة هيفاء السياري رئيسة حملة (بين 2) تحدثت فيها عن فكرة الحملة مشيرة إلى أنها عمل مشترك ل 22 طالبة برعاية الأستاذة ريم بن صديق والتي طلبت تقديم مشروع يخدم المجتمع، وبعد البحث وجدنا أن موضوع الطلاق نوقش كثيراً غالبا يناقشون فكرة الحد من الطلاق ولكن لم يتطرق أحد للحديث عن العوائل والأبناء بعد الطلاق".

تلا ذلك كلمة عميدة الجامعة د. ريمة اليحيا، ثم تحدثت الأخصائية النفسية في هيئة حقوق الإنسان نجلاء الجمعان حول تداعيات الطلاق على الأمن النفسي للأطفال ومراحل الطلاق وآثاره الصحية والنفسية والتعليمية والاقتصادية على الطفل.

ثم ألقت دلال آل تميم من هيئة حقوق الإنسان كلمة حول حقوق الطفل أثناء وبعد الطلاق، تلتها كلمة أمل السديري حول الطلاق وآثاره الاجتماعية من حقوق الإنسان، ثم كلمة لرئيسة جمعية بنيان ندى البواردي.

بعدها كلمة د. آمال الفريح من جمعية مودة عن الطلاق السلبي والطلاق الإيجابي والتأثير على الأبناء تلتها كلمة للأستاذ خالد السبيت.

راعية الحفل سمو الأميرة نورة بنت محمد ارتجلت كلمة شكرت فيها القائمات على الحملة واللاتي استشعرن أهمية ترابط الأسرة وما ينتج عن تفككها من آثار، وقالت" أشد على أيديكن وأشكركن وأحيي فيكن هذه الروح وأشكر جامعة الأمير سلطان التي أظهرت فيكن الشخصية الواثقة بالنفس المبدعة والقيادية، وأشكر المشاركات من هيئة حقوق الإنسان واللاتي عرضن الجوانب القانونية والشرعية التي تقف في صف المرأة والأغلبية لا تعرفها، فإذا بقيت هذه الجوانب في الأوراق فقط فلن يستفيد أحد، لذلك أتقدم بمقترح كتيب صغير جداً حول هذه الحقوق يوزع على الجمعيات وهي بدورها تقوم بتوزيعه على الجميع".

وأضافت سموها "من خبرتي الاجتماعية في مناطق مختلفة من المملكة أجد أن المرأة تجهل حقوقها والفرص التي تقدمها لها الدولة وتوعيتها مسؤولية الجميع من جامعات وجمعيات وبحاجة لعمل مشترك."

وفي ختام الحفل تم تكريم فريق الحملة على جهودهن.