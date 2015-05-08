الجبير: سنعلن عن وقف لإطلاق النار في اليمن لإيصال المساعدات الإغاثية

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير استعداد المملكة لتقديم أي مساعدة إنسانية للأشقاء في اليمن من خلال الجو، مشدداً على ضرورة إيقاف اطلاق النار وهو ما جرى اتخاذ قرار بشأنه على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلي للإيقاف عما قريب. وعن متطلبات هذا الإيقاف وتفاصيله أوضح الجبير بأن الأمر يتوقف على الحوثيين مبدياً أمله في أن يهتموا بمصلحة الشعب ويتوقفوا عن أعمالهم العدوانية.

فيما استبعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن تشارك إيرن في جهود التهدئة باليمن نظراً لدورها السلبي في المنطقة من حيث دعم الحوثيين وتهريب الأسلحة لهم. وأكد الوزير كيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس مع وزير الخارجية عادل الجبير أن التحالف تمكن من منع هبوط الطائرات في صنعاء لقطع الدعم عن الانقلابيين. كما ذكّر بعمليات ضبط سفن محملة بالسلاح، وهو ما يثبت وجود دور إيراني سلبي.

كيري: لن تشارك إيران في جهود التهدئة باليمن لدورها السلبي في المنطقة وتهريبها للسلاح

وعن وجود أي إشارات إلى أن إيران قد تتوقف عن دعم الأعمال الإرهابية في المنطقة قال كيري: "الولايات المتحدة الأميركية قلقة ونحن نخطط بالفعل بفرض حظر على السلاح وقد رفعنا مستوى المبادرة المائية ونقلنا بعض السفن الى المنطقة" مضيفاً بأنه سوف تتم مناقشة الآليات والتفاصيل في اجتماع كامب ديفيد المرتقب وسوف يجري الحديث عن النشاطات المخالفة.

من جهته بيّن وزير الخارجية عادل الجبير، أن اللقاء الذي جمعه أمس بالوزير كيري بحث التدخلات الإيرانية في لبنان وسورية والعراق واليمن وأماكن أخرى.

وكان الوزير الجبير قد استهل المؤتمر بالترحيب بالوزير الأميركي، والإشارة إلى لقائه بخادم الحرمين الشريفين، وباجتماعه بولي العهد وبولي ولي العهد، وبعقد الوزير الضيف لمباحثات في وزارة الخارجية. وقال الجبير: "لقد أطلعت الوزير الأميركي على الخطوة الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في تصحيح وضع الأخوان اليمنيين الموجودين في المملكة بشكل غير نظامي، الذي قد يشمل من مليونين إلى ثلاثة ملايين من الأشقاء اليمنيين الموجودين في المملكة، وتصحيح أوضاعهم القانونية؛ مما يسمح لهم بإيجاد فرص عمل لمساعدة عائلاتهم وأشقائهم في اليمن، وهو عكس ما تقوم به دول أخرى من إبعاد المخالفين، أو إذا كانوا لاجئين ووضعهم في مخيمات للاجئين، ولكن المملكة حريصة على مصلحة ومكانة وكرامة الأشقاء اليمنيين سواء في اليمن، أو في المملكة العربية السعودية، ولذلك اتخذت المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين هذه الخطوة الكبيرة غير المسبوقة في تاريخ العالم".

واختتم وزير الخارجية كلمته في المؤتمر الصحافي المشترك مؤكداً حرص المملكة والتزامها أن يكون هناك عملية سياسية في اليمن تؤدي إلى حل لهذه الأزمة بشكل سلمي. وأضاف: "نتطلع لمؤتمر الرياض المزمع عقده بمشيئة الله في 17 مايو، الذي يبحث فيه الاخوان اليمنيون أمورهم بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن بما فيها قراره 2216، كما نرحب بأي جهود تقوم بها الأمم المتحدة لعقد مباحثات بين الأطراف المعنية اليمنية في أي مكان في العالم، والتي ننظر لها بأنها تساند وتدعم الجهود التي نقوم بها في مؤتمر الرياض لأن الهدف هو الوصول إلى حل سلمي في اليمن".