مدير الجوازات لـ«الرياض»: بطاقات زائرين مماثلـة للإقامات تخول اليمنيين العمل

عقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى اجتماعاً بنادي ضباط قوى الأمن مع مديري جوازات المناطق، ومديري الإدارات المعنية بالمديرية، وذلك للتأكد بشكل نهائي من جاهزية جميع المواقع المكلفة بتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين المقيمين بطرق غير نظامية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لخطوات المديرية العامة للجوازات استعداداً لاستقبال المتقدمين من الإخوة حاملي الجنسية اليمنية المقيمين بطرق غير نظامية على أراضي المملكة، والتي بدأت فور صدور الأمر الملكي الكريم بتصحيح أوضاعهم، ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر.

وحث مدير عام الجوازات خلال الاجتماع جميع مديري جوازات المناطق على بذل المزيد من الجهد والتقيد بالتعليمات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيلاً لإجراءات تصحيح أوضاع الإخوة حاملي الجنسية اليمنية، والتأكد ومتابعة حسن استقبالهم، وسرعة ودقة إنهاء إجراءاتهم.

كما أطلع اليحيى على آلية العمل التي ستتم في مواقع الاستقبال في جوازات المناطق، وأكد على مديري الإدارات ذات الاختصاص في المديرية بمساندة تلك المواقع وبشكل فوري بكل مايدعمها لأداء عملها على الوجه المطلوب، وبما يضمن حسن الأداء وعدم وجود ملاحظات.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت عن (٤٦) موقعاً لاستقبال الإخوة حاملي الجنسية اليمنية المقيمين بطريقة غير نظامية، كما أنها أوضحت وعبر بيانات سابقة ضوابط وآلية العمل والنماذج الخاصة بهذه العملية، وهي تدعو كل من يرغب الاطلاع على تلك المعلومات لزيارة موقعها الإلكتروني (www.gdp.gov.sa).

وأكد اللواء سليمان اليحيى ل"الرياض" أن من سجل في نظام البصمة (مرحل) فإن التوجيه الكريم يقضي بمعالجة وضعه، وإعفائه من الغرامات، أو العقوبات المسجلة عليه، ويصحح وضعه ، أما من سجل في النظام البصمة (مُبعد) وهو من لديه قضية جنائية فهذا لا يصحح وضعه، ولا يشمله الأمر الكريم.

وأوضح أن التوجيه الكريم يقضي بمعالجة من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، كالمتسللين والمتأخرين عن الحج أو العمرة، أما المخالفين الذين دخلوا البلاد بطريقة نظامية ولديهم مخالفات كالتغيب عن العمل أو غيره هذا من اختصاص مكتب العمل ولديهم التعليمات الخاصة بذلك.

وقال "عقدنا خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات لتنظيم العمل واستقبال الإخوة اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم بموجب التوجيه الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللذين وجها بتقديم كافة التسهيلات وفق النظام، لذلك تم التوصل إلى اتفاق مع السفارة اليمنية على تواجد موظفين من قبلهم في المناطق من أجل تسهيل استخراج الوثائق الرسمية في مواقعهم ودون تحميلهم عناء السفر".

وأضاف "أن المديرية العامة للجوازات سوف تصدر ولأول مرة بطاقات زائرين، وهي بطاقات مماثلة للإقامة يستطيع بموجبها العمل بطريقة نظامية، كما أنه ولأول مرة أيضا سيتم إصدار تأشيرة استثنائية مدتها ستة أشهر".

وأكد على أن المديرية تسعى إلى تنظيم عملية استقبال الإخوة اليمنيين الراغبين في التصحيح وذلك من خلال خدمة المواعيد التي تمنح كل شخص موعدا محددا لإنهاء أجراءاته بأسرع وقت بعد أن يكون قد استخرج وثيقة سفر من سفارة بلاده، وعمل الفحص الطبي اللازم.

وأوضح اللواء اليحيى أن استقبال الراغبين في التصحيح سيكون في أوقات الدوام الرسمي، ولن تكون الحاجة مبدئياً إلى العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع، أو في أوقات خارج الدوام الرسمي، وقال "لا نريد إرهاق الضباط والإفراد، ونخل بعملهم الأساسي، لكن سوف نقيس حاجتنا لذلك وإن احتاج الوضع لذلك فلن نتردد في عمل ما يمكن أن يخدم الجميع".