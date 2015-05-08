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"أفينيتور"علاج جديد يحسن من نتائج العلاج الهرمونى لعلاج سرطان الثدى

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"أفينيتور"علاج جديد يحسن من نتائج العلاج الهرمونى لعلاج سرطان الثدى "أفينيتور"علاج جديد يحسن من نتائج العلاج الهرمونى لعلاج سرطان الثدى
أكدت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، أن هناك علاجات حديثة لعلاج أورام الثدى لدى السيدات ذوى المستقبلات الهرمونية الموجبة اللائى سبق علاجهن بالعلاج الهرمونى الأول لفترة زمنية حدث بعدها ازدياد فى حجم الأورام أو ظهور بؤر أورام جديدة وهن تحت العلاج الأولى حيث كانت البروتوكولات السابقة فى هذه الحالات يتم تحويل المرضى إلى العلاج الكيميائى مباشرة لما له من آثار جانبية شديدة على المرضى والتى كانت قد تؤدى فى بعض الحالات إلى رفض المرضى تلقى العلاج الكيميائى خوفا من الآثار الجانبية.
>وأوضحت أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى أنه بظهور العلاج الجديد وطبقًا لنتائج الأبحاث العالمية التى أجريت فى أكثر من 24 دولة فى نفس الوقت أمكن علاج هؤلاء المرضى عن طريق إضافة العلاج الحديث والذى يسمى أفينيتور أو "EVEROLIMUS" إلى الأجيال الحديثة من العلاج الهرمونى والذى أدى إلى ارتفاع نسبة الشفاء بدرجة ملحوظة مع تجنب الآثار الجانبية التى تنتج عن العلاجات البديلة مثل بروتوكولات العلاج الكيميائى له من آثار جانبية على المرضى وحصل هذا البرنامج العلاجى الجديد على موافقة الجمعية الأمريكية والأوروبية للأورام وهذا العلاج أصبح متاحًا فى لمرضى أورام الثدى الذين تنطبق عليهم المواصفات اللازمة لتقليص هذا العلاج.

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مصر 365

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