برقية من السيسى لأول كفيف يناقش رسالة دكتوراه فى الإعلام بالعالم العربى

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس مندوبا ببرقية تهنئة للباحث صابر حمد جابر أحد أبناء محافظة المنيا، وذلك عقب حصوله على درجة الدكتوراه فى الإعلام من جامعة القاهرة.>والباحث صابر حمد جابر أول كفيف من متحدى الإعاقة يناقش رسالة دكتوراه فى الإعلام بمصر والعالم العربى، وهو من أبناء محافظة المنيا ومقيم بقرية إطسا بمركز سمالوط.

وأوضح جابر أن البرقية تضمنت رسالة من الرئيس عبر فيها عن "أطيب التمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق"، مشيرا إلى أن الرئيس أرسل مندوبا من الرئاسة بباقة ورد أثناء مناقشة الرسالة.

وقال إن هذا زاده "فخرا وحبا للرئيس الذى يهتم بأبنائه فى ظل ما لديه من مسئوليات"، لافتا إلى أن محافظ المنيا صلاح الدين زيادة اتصل به بعد مناقشته للرسالة.

وأشار الباحث إلى أن موضوع رسالة الدكتورة كان حول "دور الإعلام المسموع والمرئى فى التوعية بقضايا حقوق الإنسان لدى ذوى الإعاقة فى المجتمع.