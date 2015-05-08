"الصحب والآل": الشيخ جون كيرى جاء يعلمنا الإسلام الأمريكى الجديد

انتقد الشيخ ناصر رضوان مؤسس ائتلاف الصحب والآل، عقد جون كيرى لقاء داخل مسجد فى جيبوتى، وقال "رضوان" معلقا على هذه الواقعة: "الشيخ جون كيرى جاء ليعلم المسلمين الإسلام الأمريكى الجديد الذى يريدونه".

وأضاف "رضوان": "الخطأ ليس من عند جون كيرى بل من أئمة الضلال الذين سمحوا له بدخوله المسجد، والجلوس مع النساء ولا عجب فنحن فى آخر الزمان حيث يخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عقد لقاء داخل مسجد سلمان، المطل على شارع المطار، والقريب من قاعدة "لمونيه" العسكرية الأمريكية خلال زيارته لجيبوتى أمس.

بالصور.. سلفيون ينتقدون إلقاء جون كيرى درسا فى مسجد بجيبوتى عن الإسلام