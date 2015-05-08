كفر داوود بالمنوفية تزف شهيد معسكر رفح لمثواه الأخير

شيع الالاف من أهالي عزبة العادلى، التابعة لقرية كفر داوود، مركز السادات بمحافظة المنوفية، مساء اليوم جثمان الشهيد ” أحمد محمد أحمد خضر ” 22 سنة المجند بمعسكر قوات الأمن بمدينة رفح الذى أستشهد فى هجوم على المعسكر قذائف صاروخية هو ومجند أخر، في جنازة مهيبة.

خرجت الجنازة الشعبية والعسكرية من مسجد العادلى بالقرية، بمشاركة مساعد مدير أمن المنوفية لفرقة السادات وقيادات مركز شرطة السادات وزملائه وتم إطلاق الإعيرة النارية فى الهواء تحية لروح الشهيد وسط حشود من أصدقائه وزملائه .

وردد المشيعون هتافات منها، لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله ، لا أله إلا الله الإرهاب أعداء الله، لا أله إلا الله الشهيد حبيب الله، مطالبين بسرعة القصاص من القتلة ومن الإرهابين وكل من يساندهم بضلال، إنتقاما وثأراً لدماء الشهداء والقضاء علي الإرهاب الغادر.

وقال عادل مرعى، أحد أهالى القرية، أن الفقيد ينتمى لأسرة بسيطه والده عامل باليومية على باب الله لديه 5 أخوة بنات مشيراً إلى أن الشهيد أكمل خطبته منذ أيام وكان يستعد لإنهاء خدمته الوطنية فى شهر رمضان المقبل.

يذكر أن مجندين بقوات الأمن بمعسكر رفح لقوا مصرعهما فى هجوم إرهابى بقذائف صاروخية على بوابة المعسكر نتج عنها إستشهاد كل من المجند أحمد أنور الدسوقى 22 سنة، من القاهرة، والمجند أحمد محمد أحمد خضر 22 سنة من المنوفية.