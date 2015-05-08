صورة - تشكيل الأفضل في نصف نهائي الأبطال .. نوير في الحراسة وبلا ملكي

يقدم FilGoal.com تشكيل الأفضل خلال جولتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حسبما أعلنه موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يوفنتوس انتصر في إيطاليا على ريال مدريد 2-1 ليترك كل التوقعات لمباراة العودة في إسبانيا الأسبوع المقبل.

برشلونة وجه ضربة قوية واقرب للقاضية لبايرن ميونيخ بعدما اكتسح رفاق بيب جوارديولا بثلاثية مقابل لاشيء في إسبانيا.

وعلى الرغم من ثلاثية برشلونة بفضل ليونيل ميسي ونيمار، جاء مانويل نوير في حراسة تشكيل الأفضل في الجولة.

واختفى لاعبو ريال مدريد من التشكيل بينما ظهر انقسم التشكيل بين خماسي برشلونة وخماسي يوفنتوس.

في الدفاع لم يوجد أفضل من خافيير ماسكيرانو إلى جانب ثنائي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني وظهير برشلونة دانييل ألفيش.

في الوسط أرتورو فيدال وكلاوديو ماركيزيو مع صانع هدف ميسي الثاني إيفان ركيتيتش.

وبالتأكيد ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكارلوس تيفيز ثلاثي هجوم تشكيل الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مبارياتي الإياب الأسبوع المقبل بمهمة أقرب للمستحيل لبايرن أمام برشلونة واللقاء المنتظر لحامل اللقب ريال مدريد أمام يوفنتوس.