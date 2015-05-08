محمد بن زايد يعتمد 2.4 مليار درهم قروض إسكان لـ 1200 مواطن

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس، أمس، صرف دفعة من قروض الإسكان للمواطنين، شملت 1200 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة، بقيمة تصل إلى 2.4 مليار درهم، وتغطي الدفعة احتياجات المواطنين في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهاز أبوظبي للمحاسبة بإنشاء وحدة مكافحة الفساد، تطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية وتطويرها في الجهات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي، وتعزيزاً لمبدأ المساءلة الذي تنتهجه الحكومة، وتأكيداً لالتزامها أعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية في أبوظبي. كما تم اعتماد إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ودمج مجلس أبوظبي للتوطين بها.

واعتمد سموه مقترح تطبيق الهوية الترويجية لإمارة أبوظبي على لوحات المركبات المسجلة في الإمارة، بما يساهم في الترويج لهويتها. واطلع سموه على مشروع ممشى قناة المقطع، الذي أطلقته دائرة الشؤون البلدية، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، مؤخراً، والذي تبلغ كلفته التقديرية 500 مليون درهم.