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حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/8

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حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/8 حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/8
أبناء هذا البرج يتسمون بالعقل وتحديد الأهداف ومحاولة إصابتها وإن لم يحدث ذلك، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>على الرغم من المشاكل التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة سيستطيعون تغير واقعهم وسيحالفهم الحظ لتحقيق أهدافهم على مستوى حياتهم العملية.

توقعات "ماجى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

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مصر 365

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