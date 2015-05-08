حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/5/8

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

الاجتماعية والكرم من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح: "سيكون يومًا جيدًا بالنسبة لهم وسيستطيعون التغلب على أحزانهم التى واجهتم طوال الفترات السابقة".>سيتلقون بعض المكافآت المادية التى تجعل من هذا اليوم مصدر للسعادة.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد استقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.