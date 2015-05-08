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حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/5/8

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حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/5/8 حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/5/8
التسرع والغضب دون سيطرة من أهم صفات هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد بعض المشكل ستواجههم لكنهم ستمكنون منها وسيقضون على أسباب تعاستهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تؤكد "فؤاد" يجب أن نتحكم فى أنفسنا وفى عصبيتنا حتى نستطيع تخطى مراحل الحزن والنكد.

على مستوى العلاقات العامة


>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.

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مصر 365

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