توقعات الأبراج يوم الجمعة 2015/5/8

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/8

الهدوء والبعد عن المشاكل أهم ما يميز أبناء هذا البرج تقول عبير فؤاد عن حظهم ليوم الجمعة اليوم هو يوم حظهم ستتحقق لهم معظم أمانيهم.

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/5/8

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/5/8

>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل.>التسرع والغضب دون سيطرة من أهم صفات هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد بعض المشكل ستواجههم لكنهم ستمكنون منها وسيقضون على أسباب تعاستهم.>تؤكد "فؤاد" يجب أن نتحكم فى أنفسنا وفى عصبيتنا حتى نستطيع تخطى مراحل الحزن والنكد.>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.

الغموض وإخفاء الحقيقة من أهم صفات هذا البرج وعن حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

>تقول "ماجى": "يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائما فى تحقيق نجاحاتها، لكن هذا اليوم سيكون مغايرًا نوعًا ما سيبذلون قصارى جهدهم للوصول على ما يريدون وبالفعل سيستطيعون ذلك".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/5/8

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>السيطرة على الأجواء والصوت من أهم صفات أبناء برج الأسد أما بالنسبة لحظهم اليوم تقول عبير فؤاد اليوم هو يوم حظكم وستحصلون على ما كنتم تتمنون.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>الأمل سيتجدد فى هذا اليوم وسيتلقون أخبارًا سارة قد تقلب حياتهم 180 درجة إلى الأفضل.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون عاملا ثانويا فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيئًا، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/5/8

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>التصميم على وجهة النظر والصوت العالى من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول ماجى فرح سيستقبلون أخبارًا جيدة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

>بعض المشاكل ستواجههم لكن سيكون هناك بعض الأخبار التى تسعدهم ويرفع هذا الهم.

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/5/8

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/5/8

>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك مشكلة كبيرة.>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.>العدل والمساواة بين الناس بعيدًا عن العاطفة من أهم صفات هذا البرج، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماجى فرح: "سيكون يومًا صعبًا خاصة على مستوى الحياة العملية".>المشاكل ستواجههم فى بداية اليوم ربما أزمات مادية أو مشاكل مع زملائهم فى العمل، لكن سيستطيعون تغيرها والسيطرة على أوضاعهم للأفضل، وسيتخذون كالعادة قرارات صائبة ستغير من مجرى حياتهم.>الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.>الاجتماعية والكرم من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح: "سيكون يومًا جيدًا بالنسبة لهم وسيستطيعون التغلب على أحزانهم التى واجهتم طوال الفترات السابقة".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

>سيتلقون بعض المكافآت المادية التى تجعل من هذا اليوم مصدر للسعادة.

توقعات "ماجى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/8

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/8

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/5/8

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/5/8

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/5/8

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد استقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.>أبناء هذا البرج يتسمون بالعقل وتحديد الأهداف ومحاولة إصابتها وإن لم يحدث ذلك، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة".>على الرغم من المشاكل التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة سيستطيعون تغير واقعهم وسيحالفهم الحظ لتحقيق أهدافهم على مستوى حياتهم العملية.>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.>النرجسية وتفضيل الذات من أهم صفات أبناء هذا البرج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد.>سينجون من أى مشاكل قد يتعرضون لها فى هذا اليوم، لذلك يجب الابتعاد عن العصبية وتأنى الأمور.>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملا ودافعا كبيرا لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم.>بذل المجهود من أجل تحقيق الأهداف أهم صفات هذا البرج، تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج، سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على أنفسهم.>الرومانسية والبعد عن الواقع أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد يقابلون بعض المشاكل لكن سينتهى الأمر فى نهاية اليوم.>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.>الحب سيكون عاملا سلبيا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدون عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.> الحيرة الدائمة والتردد فى عند اختيار الأشياء يعانى منها أبناء هذا البرج فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب أن نتحلى بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.>سيبذلون من الجهد والطاقة ما يؤهلهم لتخطى مشاكلهم ويستطيعون التحكم فى ترددهم ومن ثم سيحققون النجاح المنتظر.>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعدى البرد أو الشعور بالقيء لكنهم سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدًا عن الازدواجية التى يعانون منها.