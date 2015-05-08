موجز الصحافة المحلية: مصر تحرر الإثيوبيين المختطفين بليبيا

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "ضربة معلم"، وتفاصيل تحرير مصر عدداً من الإثيوبيين المختطفين داخل الأراضى الليبية، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم فى مطار القاهرة، وتأكيداته أن الشعبيين المصرى والإثيوبى أشقاء يشربون من مياه واحدة، وأن إثيوبيا ربما ليس لها حدود مع ليبيا، لكن لها شقيقة يمكنها الوثوق بها وهى مصر.

وقالت جريدة "الأهرام": استكمالا لجهود محافظة القاهرة لإخلاء ميدان رمسيس من الباعة الجائلين ومواقف الميكروباص وإعادته إلى سيرته الأولى بما يليق به كأهم ميدان بالعاصمة.. بدأت محافظة القاهرة منع انتظار سيارات السرفيس بشارع الجلاء حتى شارع 26 يوليو، مع توفير أماكن بديلة لهم داخل ساحة جراج الترجمان.

وأبرزت جريدة "الأخبار" استئناف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، مناقشة قوانين الانتخابات الثلاث، تسلم قسم التشريع مشروعات القوانين الخميس الماضى، وعقد جلسة طارئة لمناقشتها إلا أن البيانات الرسمية الجديدة بشأن عدد السكان والناخبين والتوزيع الإدارى للجان الانتخابية لم ترسل مع القوانين فقرر القسم إرجاء المناقشة حتى غد السبت.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" أن مجلس الوزراء سيعلن قريبا عدداً من التسويات المهمة لإنهاء خلافات مع مستثمرين هنود وخليجيين تجنب الدولة دفع تعويضات تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه، بسبب دعاوى التحكيم الدولى التى أقامها المستثمرون ضد الحكومة.

ونشرت جريدة "الشروق" ما قاله اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بحق شهداء الشرطة خلال اجتماعه بمساعديه ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية مساء أمس الأول، حيث قال: "شهداؤنا يمنحوننا القوة والعزيمة خلال المواجهة التى نخوضها ضد الإرهاب"، كما استهل "عبد الغفار" اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أروح الشهداء.

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