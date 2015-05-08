هل غضب أحمد حلمي من نشر صورة ابنه سليم؟

نشرت ياسمينا مشتركة برنامج "أرابز غوت تالنت" مؤخراً صورة للفنان أحمد حلمي وبجواره رجل يحمل طفلاً، وكتبت ياسمينا إنه سليم نجل حلمي، حيث لاقت الصورة تعليقات عديدة من الجمهور الذي كان متشوقاً لرؤية سليم خصوصاً وإنه لم يظهر إلى الأضواء على الإطلاق منذ بدايته.

وبعد ساعات قليلة حذفت ياسمينا الصورة، واعتذرت عن نشرها قائلة: "أعتذر للفنان الكبير أحمد حلمي عن وضع صورة تم نسبها لمولوده الجديد سليم، وربنا يحفظوا ولما تأكدت أن الصورة خطأ تم حذفها وأنا بعتذر عن هذا الخطأ".

ولم توضح ياسمينا ما هو الخطأ بالضبط، فهل هو فعلاً ليس نجل حلمي، أم قصدت إنها أخطأت بنشر صورة لابن حلمي واقتحام خصوصيته وطالبها حلمي بحذفها؟

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