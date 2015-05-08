مساعد البلوشي يطرح ألبومه الأول مع "روتانا" ويغني باللون المصري

طرحت شركة "روتانا" ألبوم النجم الفنان مساعد البلوشي وهو بعنوان «مساعد البلوشي 2015»، ويضم الألبوم 17 أغنية متنوعة من كلمات وألحان نخبة من ألمع الشعراء والملحنين في الخليج والوطن العربي.

والالبوم يضم الأغاني التالية:

"لك علي": من كلمات فهد التوم وألحان عبدالله الجاسم.



"مريت": كلمات أحمد علوي وألحان عبدالله الجاسم.



"حقك علي": كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي.



"أروح لوين": كلمات أحمد علوي وألحان عمار العاني.



"صبرت وجنيت": كلمات عوض نفاع وألحان محمد العامر.



"تعبت أحبك": كلمات سامي العلي وألحان سليمان الملا.



"الحب": كلمات نصار الظفيري وألحان نزار عبدالله.



"مجاريح": كلمات احمد علوي وألحان ياسر بوعلي.



"اشتاقت عيوني": كلمات عمر الكندري وألحان عبدالله الجاسم.



"واحشني": كلمات أحمد علوي وألحان وليد سعد.



"قم مرني": كلمات وشم والحان عبدالله الجاسم.



"غبت": كلمات خالد المطيري وألحان عبدالله الجاسم.



"برد قلبي": كلمات أحمد علوي وألحان عبدالله الجاسم.



"آه": كلمات أحمد علوي وألحان نزار عبدالله.



"ألف شي": كلمات أحمد علوي وألحان عبدالله الجاسم،.



"يا كريم": كلمات خالد المطيري وألحان محمد أبودله.



"أنا ماجيت": كلمات خالد المطيري وألحان أحمد محيي.

والأغاني من توزيع كل من: هاني فرحات، وسيروس، ووليد فايد، وخالد عز، وهشام السكران، وباسل الهاشمي، ومدحت خميس.

وقال البلوشي في تصريح خاص لـ "سيدتي نت":

"الألبوم يضم نخبة مميزة من الشعراء والملحنين في الخليج والوطن العربي ولأول مرة سأغني اللون المصري".

وعن تجربته بالغناء باللهجة المصرية قال البلوشي:

"في أغنية واحشني كانت البداية أن أغنيها باللهجة البيضاء مثلما كتبها الشاعر أحمد علوي ومع تلحينها وجدت نفسي أغنيها باللهجة المصرية بشكل أفضل".

وعن التحدي الذي يعيشه حالياً كونه يعتبر من الأسماء المرشحة لحمل راية الفن الكويتي بعد جيل عبد الكريم عبدالقادر ثم جيل نبيل شعيل ونوال وعبدالله الرويشد يقول البلوشي:

"كلي ثقة بالله أنني سأستطيع المواصلة والاستمرارية لأنني صبرت طوال مشواري خلال الـ13 عاماً الفائتة والتي طرحت خلالها 5 ألبومات ولولا صبري وثقتي بإمكانياتي وبالهدف الذي أسعى للوصول إليه لما وصلت لمكانتي الحالية، ولهذا وددت من خلال ألبومي الجديد أن أقدم ألواناَ غنائية مختلفة تمثل شخصيتي وبصمتي التي أطمح أن تكون مميزة وتعكس هويتي الغنائية".

وعن الأغاني التي يعتزم تصويرها خلال الفترة المقبلة قال البلوشي:

"من المقرر بعد الاتفاق مع شركة روتانا أن أقوم بتصوير أغنيتي "برد قلبي"، و"مريت" بطريقة مختلفة، وتحمل مفاجآت لا أود أن أكشفها حالياً، مشيراً إلى أن عقده الحالي مع شركة "روتانا" يتضمن إنتاج وتوزيع 5 ألبومات مع إدارة أعمالي في مختلف الحفلات الغنائية".

وعن السر في التركيز والإصرار على تقديم 17 أغنية قال:

"منذ ألبومي السابق وأنا أتفاءل بهذا الرقم ولهذا وجدت في تقديم 17 اغنية نوعاً من التفاؤل.

وفي ختام حديثه، شكر البلوشي مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" على دعمهما له خصوصاً أثناء تغطية حفلات "فبراير الكويت"، وشكر "روتانا" وجميع الملحنين والشعراء والموزعين الذين تعاون معهم في ألبومه الجديد بخاصة أنه وضع صورهم جميعاً في غلاف الألبوم.

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