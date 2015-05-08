أخبار عاجلة

تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية" -
هذا ما يحدث في ملابسك إذا تركتها في الحمام يوماً كاملاً -
8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين تعليقا على ارتفاع أسعار الخضروات: الزيادة فى حدود المنطق

Google+ Print
وزير التموين تعليقا على ارتفاع أسعار الخضروات: الزيادة فى حدود المنطق وزير التموين تعليقا على ارتفاع أسعار الخضروات: الزيادة فى حدود المنطق
قال الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، تعليقا على ارتفاع الخضراوات والفاكهة، إن ما يطلق عليه بموجة ارتفاع الأسعار أمر يحمل قدر كبير من المبالغة والارتفاعات فى حدود المنطق.

وأضاف حنفى فى مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "القاهرة 360" على شاشة "القاهرة والناس": "ارتفاع البامية والطماطم لهما أسبابهما وهذا الأمر مرتبط بفصول السنة"، محملاً السوق مسئولية ارتفاع الأسعار وليس الوزارة.

وأوضح حنفى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تحدثا معه بشأن ارتفاع الأسعار: وتابع "ما يتردد عن موجة غلاء للأسعار غير حقيقى، معظم أسعار السلع الأساسية لم تتغير".

- وزير التموين يتفقد المجمعات الاستهلاكية للتأكد من تخفيض أسعار الخضراوات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟"

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر