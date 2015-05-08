وزير التموين تعليقا على ارتفاع أسعار الخضروات: الزيادة فى حدود المنطق

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليقا على ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، إن ما يطلق عليه بموجة ارتفاع الأسعار أمر يحمل قدر كبير من المبالغة والارتفاعات فى حدود المنطق.

وأضاف حنفى فى مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "القاهرة 360" على شاشة "القاهرة والناس": "ارتفاع البامية والطماطم لهما أسبابهما وهذا الأمر مرتبط بفصول السنة"، محملاً السوق مسئولية ارتفاع الأسعار وليس الوزارة.

وأوضح حنفى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تحدثا معه بشأن ارتفاع الأسعار: وتابع "ما يتردد عن موجة غلاء للأسعار غير حقيقى، معظم أسعار السلع الأساسية لم تتغير".

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