بالصور.. سلفيون ينتقدون إلقاء جون كيرى درسا فى مسجد بجيبوتى عن الإسلام

انتقدت حركة "دافع عن العلماء"، المُقَرَّبَة من شيوخ التيار السلفى، دخول جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، مسجد سلمان، المطل على شارع المطار، والقريب من قاعدة "لمونيه" العسكرية الأمريكية خلال زيارته لجيبوتى.

وقالت الحركة فى بيان منذ قليل: "وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، يعطى درسا فى أحد مساجد جيبوتى عن سماحة الإسلام المعتدل، ودور جيبوتى التى تضم قاعدة أمريكية ضخمة فى مكافحة التطرف، وهذه ليست مزحة، ولا فوتوشوب ولكنها حقيقة".

وأضافت الحركة فى بيانها: "خلت المساجد من الممنوعين من الخطابة فى العالم الإسلامى، ليحل محلهم جون كيرى! حتى يعلم الناس الإسلام المعتدل بعد أن مُنع أمثلنا من تعليمهم الفهم المتطرف للإسلام".

وتابعت الحركة: "أخبر النبى ﷺ عن سنوات خداعات ينطق فيها الرويبضة، وعَرَّفَه بأنه التافه يتكلم فى أمور العامة، وقد رأيناها بل وعشنا لنرى جون كيرى، يتكلم فى أمور الدين فى مساجد المسلمين،! ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وصل أمس الأربعاء إلى جيبوتى لإجراء محادثات مع الحكومة، وتفقد قاعدة أمريكية هامة تنطلق منها الطائرات الأمريكية فى مهام فوق اليمن والصومال.

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جون كيرى داخل المسجد بجيبوتى



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جون كيرى يلقى درسًا عن الإسلام



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النساء يستمعن لوزير الخارجية الأمريكى