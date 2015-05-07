المحكمة العسكرية بالمنصورة تقضى بحبس 4 إخوان بينهم فتاة من 3 إلى 5 سنوات

قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة، اليوم الخميس، بحبس 5 من أعضاء جماعة الإخوان من بينهم فتاة (تسنيم عبد الحكيم) و4 طلاب، وصدر الحكم بحبس الفتاة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

فيما قضت بالحبس 5 سنوات على 3 طلاب أحمد عادل إبراهيم، وحسام حامد السيد، وحسام عبد المنعم، وجميعهم بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ومجدى السيد الشربينى الطالب بهندسة الإسكندرية.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهمين يوم 30 إبريل 2014، أمام جامعة المنصورة، بعد أحداث الشغب، التى وقعت وحرق سيارة شرطة وتم توجيه لهم تهم الشروع فى قتل ضابط شرطة، وحرق سيارة شرطة، وتكدير السلم العام، وقطع الطريق، والتحريض على العنف.