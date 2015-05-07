سقوط هارون زعيم بؤر «الكلافين» الإجرامية بالقليوبية

تمكنت اجهزة الامن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث القاهرة من ضبط هارون الكلاف زعيم بؤرة الكلافيين الإجرامية بقرية ميت العطار ببنها خلال إختبائه في إحدي الشقق السكنية في القاهرة الجديدة هربا من الملاحقات الامنية عقب إقتحام أجهزة الامن بالقليوبية للبؤرة الإجرامية واسفرت المواجهات فيها عن مصرع 6 متهمين والقبض علي العشرات وضبط ترسانة اسلحة وكميات من المخدرات ومخازن السيارات المسروقة تم تحرير محضر بضبط المتهم وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تم ترحيل المتهم داخل إحدي المدرعات وسط حراسة امنية مشددة لمديرية امن القليوبية تمهيدا لعرضه علي النيابة ،كانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال مفتش مباحث القليوبية عن إختباء المتهم الهارب ويدعي ملحق اخطار هارون عبد المعبود محمد حسن الكلاف فلاح السابق اتهامه في عدد 4 قضايا [ سلاح – نصب – اطلاق اعيرة نارية – قتل ] آخرهم القضية رقم 4000 إداري مركز بنها لسنة 2012 قتل وزعيم بؤرة الكلافين الإجرامية داخل إحدي الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة عقب هروبه من الملاحقات الامنية وعمليات التطهير الامني للبؤرة الإجرامية.

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وإعداد قوة مكبرة بالتنسيق مع مباحث القاهرة قادها اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية وتم مداهمة مكان إختباء المتهم وضبطه دون مقاومة وترحيله للتحقيق امام النيابة في التهم والقضايا المتهم فيها.