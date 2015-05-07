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نقص فيتامين ب12 يسبب الضعف الجنسى ومشاكل الجهاز الهضمى..اعرف موجود فين

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نقص فيتامين ب12 يسبب الضعف الجنسى ومشاكل الجهاز الهضمى..اعرف موجود فين نقص فيتامين ب12 يسبب الضعف الجنسى ومشاكل الجهاز الهضمى..اعرف موجود فين
الفيتامينات من أهم العناصر التى يحتاجها الجسم، ولذلك يكون الاهتمام بنوعية الطعام من أهم الأشياء التى تؤثر فى صحة الإنسان.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، لأنه يساعد على النمو وتقوية الخلايا العصبية ويحافظ على النافعة فى الجسم، ويحد من الإصابة بالزهايمر.

وتتابع د. علا، أن نقص فيتامين ب 12 يشعر الشخص بالكسل والنسيان ويصاب بتنميل فى أطراف الجسم وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وزيادة ضربات القلب، ويتسبب فى مشاكل خطيرة فى الجهاز الهضمى والقلب والضعف الجنسى والتهابات فى المثانة.

وتضيف، أن السيدات اللاتى يتناولن حبوب منع الحمل أكثر عرضة لنقص فيتامين ب 13 فى الجسم، وأيضا الأشخاص النباتيون.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12، كالحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والكبدة والجرجير والخس والخيار.

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