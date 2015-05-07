نصائح للتعامل مع طفلك فى المنزل لو حرارته مرتفعة

قد يتعرض الكثير من الأطفال إلى الإصابة بارتفاع فى درجة الحرارة، ما يؤدى إلى حالة من الشعور بالخوف والفزع لدى الأمهات لعدم قدرتهن على التعامل مع الطفل.

وفى هذا السياق توضح الدكتورة منال السيد عبد المجيد أستاذ طب الأطفال بعض الطرق للتعامل مع الطفل الذى يعانى من الحرارة المرتفعة فى المنزل، ومنها تقليل ملابس الطفل فى الجو الحار، مع استخدام المكيف والراحة التامة فى الفراش لمدة 48 ساعة، والإكثار من السوائل بكميات صغيرة ومتكررة كالرضاعة الطبيعية والصناعية، أو ماء وعصائر وفاكهة.

وتنصح د. منال السيد عبد المجيد بعمل كمادات بماء الحنفية، على الجبهة وظهر الكفين والقدمين وأعلى الفخذ، مع عدم استخدام ماء مثلج حيث يسبب انقباض فى الشعيرات الدموية، واستخدام الأدوية المخفضة للحرارة كاللبوس أو شراب الباراسيتامول أو الأبوبرفوفين.

وتضيف أنه فى حالة الحرارة الشديدة لمن عمرهم أقل من 6 شهور أو استمرار الحرارة أكثر من 48 ساعة مع ظهور الطفح الجلدى المصاحب للحرارة كالحصبة أو الجديرى أو رفض الطفل للشراب أكثر من 6 ساعات أو شرب نصف الكمية التى اعتاد شربها خلال 24 ساعة مع ظهور علامات الجفاف كالشفتين تركيز وقلة البول.