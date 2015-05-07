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تعرف على أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية

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تعرف على أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية تعرف على أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية
السكتة الدماغية هى ثالث سبب رئيسى للوفاة فى النساء، ولكن كثيرين منهن لا يدركن علامات التحذير والأعراض التى هى مختلفة للإناث، وفقاً لدراسة علمية حديثة.

وقال باحثون من مركز جامعة ولاية أوهايو يكسنر الطبية، فى كولومبوس، أن من بين 1000 من النساء اللاتى شملتهن الدراسة، كانت واحدة فقط فى كل 10 تدرك أن السقوط الذى يحدث مع ألم فى الصدر غير عادى هو جرس إنذار مبكر من السكتة الدماغية لدى النساء.

وعلى الرغم من أن الرجال والنساء معاً لديهم بعض عوامل الخطر للسكتة الدماغية مثل التدخين، وارتفاع فى ضغط الدم، لكن هناك أعراض أخرى خاصة بالنساء، وفقاً للباحثون.

ووجد الباحثون أن هناك 11 فى المئة فقط من النساء الذين شملهم الاستطلاع عرفن أن الحمل ومرض الذئبة، والصداع النصفى، حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة يزيد من مخاطر السكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أن علامات السكتة الدماغية لدى كل من الرجال والنساء تشمل الارتباك المفاجئ، صعوبة فى الكلام أو الفهم، عطل مفاجئ فى الرؤية، صعوبة فى المشى، أو فقدان التوازن.

وأضافت الدكتورة ديانا غرينشندوس، طبيبة الأعصاب، ومديرة الرعاية الحرجة فى مستشفى نيويورك، أن أعراض السكتة الدماغية التى هى فريدة من نوعها للمرأة تشمل ما يلى:
>1- الدوخة التى لا ترتبط مع الدوار
>2- الصداع
>3- تخدير أنحاء الجسم بأكمله، وتكون أكثر حدة إذا كانت على جانب واحد فقط.
>كما يزيد الحمل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة فى الأشهر الأخيرة وفترة ما بعد ولادة الطفل، وفقاً للدراسة.

ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية وجمعية السكتة الدماغية الأميركية، فإن هناك كل عام أكثر من 137000 أمريكى يموتون من السكتة الدماغية، وحوالى 60 فى المئة منهم من النساء.

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