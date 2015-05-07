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رنات موبايل الحامل تقلق نوم الجنين

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رنات موبايل الحامل تقلق نوم الجنين رنات موبايل الحامل تقلق نوم الجنين
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن الأصوات المنبعثة من الهواتف المحمولة التى تحملها النساء الحوامل قد تقلق دورات النوم واليقظة لأجنتهن.

ووجد الباحثون فى معرض أبحاثهم، أن ردود فعل الجنين لتكرار رنات الهاتف المحمول كانت غريبة، حيث أنها قد توقظه من النوم، وبالتالى تضر دورة النوم لديه.


>وقال الباحث المشارك فى الدراسة الدكتور بوريس بيتروكوفيسكى، أستاذ أمراض النساء والتوليد، ومدير طب الأمومة والجنين فى مركز وأيكوف هايتس الطبى فى مدينة نيويورك، "إذا كنت الطفل فى الرحم وشخص ما يوقظك كل ساعة، فلن تكون سعيد من الصوت، وربما حتى الاهتزازات، والتى تسبب الكثير من رد الفعل الذى يؤدى إلى اضطراب دورة النوم العادية".

وأظهرت الدراسة أن النساء الحوامل اللاتى يعانن من الرنات الكثيرة للتليفون المحمول أو الصافرات أو آلات تنبيه السيارات، قد يكون لديهن نسبة أعلى من المتوسط من مضاعفات الحمل، بما فى ذلك الولادة المبكرة، ارتفاع ضغط الدم بشكل مفرط مما يسبب (تسمم الحمل)، وانخفاض الوزن عند الولادة.

ونصح الباحثون بتوخى الحذر عند استخدام التليفون المحمول، ويجب إبعاده وعدم استخدامه من قبل الحوامل إلا للضرورة، بالإضافة إلى عدم التعرض للطرق المزدحمة المليئة بالسيارات لعدم إزعاج الجنين، وانضباط دورة نومه.

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مصر 365