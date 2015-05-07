"كيان" تطلق مشروعا بأسيوط لتشغيل الفتيات والعناية بصحة الأم والطفل

نظم فرع جمعية كيان للأشخاص ذوى الإعاقة بأسيوط بالتعاون مع مركز إعلام أسيوط ندوة تعريفية للإعلان عن انطلاق مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرة رعاية صحة الأم والطفل، الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.

وجاء فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم، الخميس، أنه حضر الندوة رميح عبد الحسيب، مدير المكتب الإقليمى للصندوق الاجتماعى للتنمية بأسيوط، والدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومصطفى أبو غدير، مستشار محافظ أسيوط للعمل الأهلى، والدكتور أيمن الطنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية كيان، وعدد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

وفى كلمته أكد الدكتور أيمن الطنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية كيان، أن تنفيذ الجمعية لمشروع تشغيل الفتيات فى مبادرة رعاية صحة الأم والطفل يأتى ضمن اهتمام كيان بالشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وأشار الطنطاوى إلى أن كيان سبق لها وأطلقت مشروع حياة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة فى الصعيد من خلال إنشاء 4 فروع للجمعية فى أسيوط وسوهاج والمنيا وبنى سويف، وتهتم جميعها بتأهيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن رفع الوعى المجتمعى بقضية الإعاقة فى قرى الصعيد.

وأكد رميح عبد الحسيب، مدير المكتب الإقليمى للصندوق الاجتماعى للتنمية بأسيوط، أن الصندوق يطلق مشروع تشغيل الفتيات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والطفل كواحد من المشروعات الأساسية، التى يتبناها المشروع فى خطط عمله بقطاع الصعيد وأن الصندوق نجح حتى الآن فى التعاون مع 91 جمعية أهلية لتوفير 25600 فرصة عمل بأسيوط بتكلفة إجمالية وصلت إلى 122 مليون جنيه فى مشروعات البيئة وصحة الأم والطفل والتشغيل ومحو الأمية والحضانات ومبادرات معا لصحة أفضل.

وفى كلمته أكد الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن التعاون مع منظمات العمل الأهلى الجادة يكتسب أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بأحد أنشطة قطاع الصحة، وهو عامل الوقاية، وتقدم مديرية الصحة بأسيوط كافة التسهيلات الممكنة للجمعيات الأهلية لإنجاح جهودها.

وفى كلمتها استعرضت مها بخيت، مدير فرع جمعية كيان بأسيوط، أهداف مشروع تشغيل الفتيات لرعاية صحة الأسرة والطفل، مؤكدة أن المشروع يستهدف إيجاد فرص عمل للفتيات فى برامج التوعية.

وأكدت بخيت أن المشروع سوف يُنفذ فى قرى منقباد وسلام والعدر وبهيج وبنى حسين ومسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط وسوف يتيح فرص عمل لــ 55 فنيا ما بين مشرفات ومرشدات و5 إداريين ويستهدف الارتقاء بصحة 6000 اسرة ريفية داخل القرى المستهدفة.



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أيمن الطنطاوى المدير التنفيذى لجمعية كيان خلال الندوة فى أسيوط



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جانب من الحضور فى الندوة التى نظمتها جمعية كيان فى أسيوط



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قيادات تنفيذية بأسيوط شاركت فى الندوة التى نظمتها جمعية كيان

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