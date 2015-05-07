أخبار مصر العاجلة.. 4يونيو الحكم فى الطعن على براءة مبارك بقتل المتظاهرين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، ضمنها تغطية تفاصيل ثانى جلسات الطعن على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى محاكمة القرن، التى انتهت بتحديد محكمة النقض، جلسة 4 يونيو المقبل للحكم النهائى فى القضية المتهم فيها مبارك، ونجلاه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللوء حبيب العادلى، و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" كواليس استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة من الأثيوبيين نجحت القوات المسلحة، فى تحريرهم من داخل الأراضى الليبية، وترحيبه بهم، مؤكدًا أن إثيوبيا ربما لا يوجد لها حدود مباشرة مع ليبيا، لكن لهم شقيقة هى مصر.

وضمت باقة الأخبار العاجلة، من "اليوم السابع" رصدًا لاستعدادات الجانبين المصرى والروسى، لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، المقررة غدًا لموسكو، والتى يلتقى خلالها نظيره فلادمير بوتين، فضلًا عن المشاركة فى احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار روسيا على ألمانيا النازية.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- محكمة النقض تحدد 4 يونيو للحكم فى الطعن على براءة مبارك فى قتل المتظاهرين

- بالفيديو.. السيسى يستقبل الإثيوبيين العائدين من ليبيا بعد نجاح مصر فى تحريرهم

- السيسى: الإثيوبيون ليس لهم حدود مع ليبيا ولكن لهم أشقاء بمصر

-السيسى: تعمير سيناء أولوية.. وتحرير الإثيوبيين تم بجهود القوات المسلحة

- السيسى لـ"الإثيوبيين العائدين من ليبيا": نحن شعب واحد نشرب من مياه واحدة

- الإثيوبيون العائدون من ليبيا يرددون هتافات: "تحيا مصر"

- الخارجية الإثيوبية تشيد بجهود مصر فى تحرير المختطفين بليبيا

- اهتمام إثيوبى بجهود مصر لإطلاق سراح المحتجزين بليبيا

- بالصور.. روسيا تستعد لأضخم عرض عسكرى فى التاريخ بحضور السيسى 9 مايو

- بوتين يقيم عشاء للسيسى غدًا.. ويتابع معه نتائج زيارته للقاهرة

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