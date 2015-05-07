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مزرعة نموذجية لخدمة طلاب كلية زراعة الوادى الجديد بتكلفة ربع مليون جنيه

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مزرعة نموذجية لخدمة طلاب كلية زراعة الوادى الجديد بتكلفة ربع مليون جنيه مزرعة نموذجية لخدمة طلاب كلية زراعة الوادى الجديد بتكلفة ربع مليون جنيه
قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، إن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد وافق اعتماد 250 ألف جنيه لدعم كلية الزراعة بالوادى الجديد لإنشاء مزرعة نموذجية لخدمة الطلاب والتنمية الزراعية.

وأضاف عبد الوهاب أن مشروع المزرعة النموذجية ستضم عددا من الحقول الإرشادية لزراعة محاصيل ذات إنتاجية عالية بما يناسب الظروف المناخية للوادى الجديد، والتى يتم من خلالها توفير فرص التدريب العملى للطلاب بكلية الزراعة بما يؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة عملية وليست اكاديمية فقط .

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