بالصور.. عميد كلية العلوم بجامعة القناة: نسعى إلى الجودة فى العام المقبل

قال الدكتور العربى هندى شندى، عميد كلية العلوم جامعة قناة السويس، إن الكلية تأتى فى المستوى الأول فى النشر العلمى وقد وضعنا خطة تنفيذية لكل الأقسام بالكلية، متمنيًا أن تنال الكلية الجودة العام المقبل.

وأشار هندى إلى أن هيئة الجودة تهتم بالتقييم المستمر للكلية، وعن كنترولات الأقسام ذكر هندى أن لكل قسم كنترول قائم بذاته وله صلاحيات العميد فى إدارة الامتحانات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته كلية العلوم بجامعة قناة السويس اليوم تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور العربى هندى شندى، عميد كلية العلوم، وحضره الدكتور فايز صميدة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور كمال عبد القادر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء الدين عمران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور علاء الدين عمران، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، إلى أن تطوير نظام الامتحانات فى الكلية على رأس أولويات الإدارة، وأنه يتم التفكير خلال المرحلة الحالية فى عدد من الأفكار الجديدة لنظم الامتحانات واللوائح الجديدة للدراسة والامتحانات والتى سوف تأتى فى مصلحة الطالب.

وأضاف وكيل الكلية أن الإرشاد الأكاديمى هو مسئولية من مسئوليات أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث يوجه المدرس الطلاب الجدد وعلى مستوى الفرق الدراسية لاختيار الأقسام التى تلائم فكرهم وعقولهم فى بداية الدراسة بكلية العلوم.

وشرح الدكتور فايز صميدة، وكيل الكلية للدراسات العليا، مقترح لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وخطة الارتقاء بالبحث العلمى وكيفية تحديث الخطة البحثية للأقسام الجديدة بالكلية، بالإضافة إلى عمل ملف الإنجاز لطلاب الدراسات العليا.

وأكد الدكتور كمال عبد القادر، وكيل الكلية، أن الكلية شاركت فى ملتقى التوظيف، كما أن هناك خطة لدعم موارد الكلية من خلال الاستفادة من وحدات ذات الطابع الخاص وهى وحدة الاستشارات العلمية التى تقوم بدورات تدريبية ووحدة الاستشعار عن بعد ووحدة الخريجين، كما أن هناك تواصلاً بين الجمعيات العلمية والكلية كما كان للكلية دور فعال فى مناقشة الآثار الجانية لمشروع قناة السويس كما تم تقديم دورات للموظفين من خلال وحدة التدريب بالكلية.



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عميد الكلية أثناء المؤتمر



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جانب من الحضور



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وكيل الكلية يتحدث عن الإرشاد الأكاديمى