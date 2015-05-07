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ساعة Chameleon “Fendi ”: لوحة فنية عصرية تحكي عن الوقت

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ساعة Chameleon “Fendi ”: لوحة فنية عصرية تحكي عن الوقت ساعة Chameleon “Fendi ”: لوحة فنية عصرية تحكي عن الوقت

الأربعاء 06-05-2015 09:16

تعكس ساعة Chameleon الجديدة تناغماً مثالياً مع مجموعة Fendi Resort لعام 2015. فنقوش الغرافيتي في Fendi Roma، والمستوحاة من تصميم كارل لاغرفيلد للأقمشة في عام 1988، تضفي على الساعة لمسة زاهية معاصرة. أما علبة الساعة بانحناءاتها وقرصها البسيط فتضفي تألقاً جذاباً وعصرياً على التصميم. ومع شعار Fendi البارز والمميز فليس هناك مجال للشك في عراقة هذه الساعة وأصولها. ويقدم هذا الإصدار خيارات عديدة من اللمسات النهائية والقياسات ليتيح لكل من ترتديه أن تعبر عن طابعها وأسلوبها الخاص عبر ساعة تضجّ بالأنوثة – الإصدار الجديد المرح للساعة التي أصبحت أيقونة في عالم الساعات اليوم.

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سيدتي