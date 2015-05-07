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اهتمام إثيوبى بجهود مصر لإطلاق سراح المحتجزين بليبيا

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اهتمت صحيفة "إثيوبيان ريفيو" الإثيوبية بالدور المصرى فى الإفراج عن الليبيين المحتجزين فى ليبيا، وقالت الصحيفة نقلا عن وكالة رويترز إن مجموعة من الإثيوبيين المختطفين فى ليبيا وصلوا إلى مطار القاهرة ظهر اليوم بعدما استطاعت السلطات المصرية أن تطلق سراحهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا مرارا لجهود دولية لمحاربة المسلحين الإسلاميين فى ليبيا التى انزلقت إلى الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافى عام 2011، خلال ثورات الربيع العربى.

من ناحية أخرى، تابعت وكالة شينخوا الصينية الجهود المصرية لتحرير الإثيوبيين المختطفين فى ليبيا، ونقلت الكلمة التى ألقاه الرئيس السيسى فى مؤتمر بالمطار مستقبلا ومحييا الإثيوبيين الذين لوحوا بالإعلام المصرية.

وقالت إنه على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل حول عملية الإنقاذ، فإن الرئيس السيسى قال إن القوات المسلحة المصرية أنقذت وأمنت الرهائن. وأشارت الوكالة إلى أن السيسى ذكر تنسيقا بين والسلطات الإثيوبية فى جهود إطلاق سراح أشقائنا الإثيوبيين.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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