وزير الزراعة يرسل 850 طن أسمدة لـ17 جمعية فى قنا

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم إرسال 850 طن يوريا لعدد 17 جمعية زراعية بمركز دشنا محافظة قنا لتلبية احتياجات الزراعات الصيفية وخاصة محصول قصب السكر.

جاء ذلك بعد تلقى الوزير اليوم الخميس شكاوى عديدة من المزارعين، وعلى الفور كلف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بالمحافظات، والدكتور أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بقنا، بحل جميع المشاكل التى تواجه المزارعين.

وأكد وزير الزراعة فى بيان له اليوم، أنه تم التنسيق مع الشركات المنتجة لتلبية كافة احتياجات المزارعين بقنا، قائلاً: "لن نسمح بتجارة السوق السوداء لبيع الأسمدة"، مشيرًا إلى أن الفلاح هو عماد الدولة، وقوامها الأساسى، وله حقوق يجب أن يتم تلبيتها بشكل عاجل ورفع العبء عن كاهله، وألا يترك فريسة للمستغلين.

- وزير الزراعة: لدينا مخزون 725 ألف طن سماد بالجمعيات للموسم الصيفى