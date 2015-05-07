بالصور.. روسيا تستعد لأضخم عرض عسكرى فى التاريخ بحضور السيسى 9 مايو

تستعد روسيا يوم 9 مايو، بمناسبة الذكرى السبعين للنصر فى الحرب الوطنية العظمى، لأضخم عرض عسكرى فى التاريخ، بالساحة الحمراء فى موسكو، حيث ستبث وسائل الإعلام الروسية الرسمية مباشرة مجريات العرض.

الساحة الحمراء فى انتظار العرض العسكرى

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية سيسير على أرض الساحة الحمراء، فى موكب رسمى أكثر من 15 ألف جندى وضابط من القوات المسلحة الروسية، وأفواج القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الإنزال الجوى، وكتيبة الدفاع الجوى الفضائى، وكتيبة قوات الصواريخ الاستراتيجية، وغيرها من التشكيلات القتالية، وكذلك كتيبة حرس الشرف فى القوات المسلحة الروسية، وقافلة من فرسان الفوج الرئاسى، وطلاب وطالبات المدارس العسكرية.

ومن المنتظر أن يحضر العرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى عشرات المواكب الرسمية من دول الهند، والصين، ومنغوليا، وتركمانستان، وكازاخستان، وأرمينيا، وصربيا، وقرغيزستان، وبيلاروسيا، وأذربيجان.

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المواطنون الروس فى الساحة الحمراء

وسيتم عرض أكثر من 194 آلية عسكرية، منها الدبابة (ت– 90 أ)، والسيارة المدرعة "تيجر"، ومنظومة "كورنيت– د" المضادة للدبابات، والمدافع الذاتية الحركة "مستا– إس"، والمدرعة "ب ت ر– 82 أ"، ونظام الدفاع الجوى الصاروخى المدفعى "بانتسير– إس 1"، وبطاريات الصواريخ "إس– 400"، ومنظومات الصواريخ التكتيكية "إسكندر– إم".

ولأول مرة، تمر على أرصفة الساحة الحمراء، منظومات الصواريخ المضادة للسفن "باستيون" و"بال"، ودبابات ومدرعات مبنية على شاسيه "أرماتا"، وطراز حديث من سيارة "تايفون" وروبوتات عسكرية وغيرها.

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شوارع موسكو تتزين بالشخصيات المؤثرة فى انتصار روسيا فى الحرب

وستشارك فى العرض العسكرى 143 طائرة ومروحية أهمها، الطائرة الاعتراضية (ميج– 31)، والمقاتلات (سو– 34)، و(سو– 27)، و(ميج– 29)، والطائرة الهجومية (سو– 35)، وطائرة الاستطلاع الرادارى (أ– 50)، وطائرات النقل العسكرى (إيل– 76)، و(آن– 124– 100 روسلان)، وطائرات التزويد بالوقود (إيل– 78)، والقاذفات (تو– 160)، و(تو– 95 إم إس)، و(تو– 22 إم زد)، و(سو– 24)، والمروحيات (كا– 52)، و(مى– 35)، و(مى– 28 ن)، و(مى– 26)، و(مى– 8)، و(أنسات– أو)، ولأول مرة، سيجرى عرض المقاتلتين (سو– 30 إس إم)، و(سو– 35 إس).

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أرصفة موسكو

ومن المتوقع أن تظهر فى سماء موسكو مجموعة الاستعراضات الجوية الجديدة "كريليا تافريدى" (أجنحة توريس)، على متن الطائرات التدريبية القتالية من طراز (ياك– 130)، وبالإضافة إلى الأسلحة المعاصرة، ستظهر على الساحة الحمراء الدبابة الأسطورية T- 34 والمدفعية ذاتية الحركة SU- 100، ومواكب من التشكيلات القتالية التاريخية للمشاة، والبحارة، والطيارين، يرتدون الحُلَّةَ العسكرية ويحملون أسلحة من أيام الحرب العالمية الثانية.



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مترو موسكو



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روسيا



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تهنئة المواطنين الروس بمناسبة الاحتفالات



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