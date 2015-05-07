جمارك الإسكندرية تضبط حاوية بها أدوية ومستحضرات تجميل محظور استيرادها

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك فى الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط حاوية 40 قدمًا قادمة من اليونان بداخلها كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة بوزارة الصحة ومحظور استيرادها أو تداولها إلا بموافقة مسبقة من لجنة السياسات الدوائية، طبقًا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 55 وتعتبر من النفايات الخطرة طبقًا لقانون البيئة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم إن قيمة التعويضات بلغت مليون جنيه، مضيفًا أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس الجمارك تلقى إخطارًا من أحمد الصياد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بورود حاوية 40 قدمًا من دولة اليونان مشمولها أمتعة شخصية ومخبأ بداخلها أدوية غير مصرح بتداولها، وأصناف أخرى محظور استيرادها.

وأشار إلى أنه تم ضبط الحاوية لحساب مدير مبيعات بإحدى الشركات ومشمولها أمتعة شخصية بعدد 148 طردًا بوزن قائم 5000 كجم ومخبأة بداخلها 45000 قرص أدوية خاصة لإجهاض الحوامل والمحظورة من الاستيراد والتداول بقرار وزير الصحة رقم 19 لسنة 2008 والمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 55 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 المعدل برقم 77 لسنة 2013 المادة 261 وضبط مستحضرات تجميل محظورة ومخالفة للقوانين سالفة الذكر وتعتبر من النفايات الخطرة طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإبلاغ النيابة العامة.