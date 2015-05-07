ضبط 4400 طن قمح مخلوط ببذور القنب المخدر فى حاوية قادمة من أوروبا

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط 4400 طن قمح مخلوط ببذور القنب المخدر داخل إحدى الحاويات القادمة من إحدى الدول الأوروبية لصالح شركة صناعات غذائية.

كانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أن مشمول رسالة الشحن القادمة على إحدى السفن من إحدى الدول الأوروبية لميناء أبو قير البحرى تحوى كمية كبيرة من القمح المخلوط ببذور القنب المخدر داخل عنابر السفينة.

>تشكلت لجنة برئاسة الإدارة وإدارة مكافحة التهريب الجمركى وإدارة الحجر الزراعى وإدارة الأمن الجمركى بحضور مندوب الشركة لفتح مشمول الرسالة، وبالكشف على محتوياتها تبين أنها تحوى (4400) طن قمح مخلوطة بكمية كبيرة من بذور القنب المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.