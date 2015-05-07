إخلاء سبيل موظف متهم بزراعة البانجو داخل مشتل وحدة محلية ببنى سويف

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنى سويف، اليوم الخميس، إخلاء سبيل محرم عبد الرحمن، المشرف على مشتل إحدى الوحدات المحلية بمركز ناصر شمال المحافظة، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهم فيها بزراعة البانجو المخدر (نبات القنب) داخل المشتل.

كان المقدم محمد الخولى رئيس مباحث مركز ناصر تلقى معلومات تفيد بوجود العشرات من شجيرات البانجو داخل مشتل الوحدة المحلية لقرية دنديل دائرة المركز، فداهم المشتل وعثر على 50 شجرة بانجو، وألقى القبض على مشرف المشتل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وقرر المستشار تامر الخطيب محامى عام النيابات ببنى سويف حبس المتهم 4 أيام جددها قاضى المعارضات إلى 15 يوماً واستأنف محمود علام محامى المتهم فقرر قاضى المعارضات الإفراج عنه بكفالة مالية.