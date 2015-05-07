القبض على مدير مركز شباب لاتهامه بالاستيلاء على كابل كهرباء بالأقصر

ألقت مباحث الأموال العامة بالأقصر، القبض على مدير مركز شباب حاجر الشغب بدائرة مركز أسنا والمدير المالى لمركز الشباب فى اتهامهما بالاستيلاء على كابل كهرباء خاص بالمركز، تمت سرقته منذ 2007، ووجهت لهما تهمة الاستيلاء على الأموال العامة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العقيد محمد بهاء، رئيس مباحث الأموال العامة، بورود معلومات تؤكد أن كلا من "م. س" 55 سنة، مدير مركز شباب حاجر الشغب، و"ع . ن . م" 54 سنة مدير مالى بمركز الشباب استوليا على كابل كهرباء خاص بالمركز، وأدوات سور خاص بالملاعب على مساحة 4 أفدنة، وزوروا فى محررات رسمية للاستيلاء على مستحقات مالية خاصة بأنشطة مركز الشباب.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقت قوة القبض على المتهمين، وأحالتهما إلى النيابة العامة، فتولت معهما التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.